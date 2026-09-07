Аллерголог Анна Куликова объяснила опасность пыльцы осенью

Врач-аллерголог Анна Куликова из клиники "Будь здоров" на Сущевском Валу рассказала, что в период бабьего лета пыльца полыни, амброзии и других сорняков может вызвать заложенность носа и другие симптомы аллергии.
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