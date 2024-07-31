Молнии причиняют вред в Новосибирской области: пожары и травмы животным

Несколько населенных пунктов в Новосибирской области пострадали после мощного шторма 29 июля. По данным Telegram-канала "Вести Новосибирск", молния убила нескольких животных и вызвала пожары в жилых домах.
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