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IP67, до 25 часов без подзарядки, Google Fast Pair и эхоподавление. Представлены портативные колонки Sony SRS-XG300, XE300, XE200

IP67, до 25 часов без подзарядки, Google Fast Pair и эхоподавление. Представлены портативные колонки Sony SRS-XG300, XE300, XE200

Sony анонсировала три беспроводные колонки X-серии: Sony SRS-XG300, XE300, XE200, которые обеспечивают различное время воспроизведения (от 16 до 25 часов) без подзарядки.

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