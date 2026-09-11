Репродуктолог Милютина объяснила рост популярности ЭКО в России

Россияне стали откладывать рождение детей на более поздний возраст, что стало одной из причин роста востребованности экстракорпорального оплодотворения.
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