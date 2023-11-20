Узнать на старости лет, кто твой сын. История брошенной в Мексике матери В феврале 2022 г. после известных событий российская семья – муж, жена-украинка и престарелая мать мужчины - срочно продают все имущество в России.
"Врагу такой участи не пожелаешь"...
Комментарии
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Велес Rus
Да и у бабки тоже с мозгами не всё нормально. Может дети не просто так избавились от этой «мамы»?
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16 час.
Александр Бурачевский
Значит, БРАКОВАННОЕ родительское воспитание. Мать - тоже мразь, бракоделша.
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15 час.
Лев Сивохин
Совести у таких мерзавцах нет, но как правило за свои деяния они от жизни получают по заслугам.
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9 час.
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