"Врагу такой участи не пожелаешь"...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Велес Rus
Да и у бабки тоже с мозгами не всё нормально. Может дети не просто так избавились от этой «мамы»?
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16 час.
Александр Бурачевский
Значит, БРАКОВАННОЕ родительское воспитание. Мать - тоже мразь, бракоделша.
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15 час.
Лев Сивохин
Совести у таких мерзавцах нет, но как правило за свои деяния  они  от жизни получают по заслугам.
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9 час.

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