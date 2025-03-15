Ультиматум G7: США вновь объединились с Западом и пугают РФ новыми санкциями

Представители делегации США и их партнеры по G7 предупредили Москву, что могут расширить санкции и использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, если РФ откажется от навязываемого ей перемирия.
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