Глава СК Бастрыкин раскрыл, что ждёт русских артистов, покинувших Россию

Бастрыкин заявил, что звёзды ответят по закону за дискредитацию армии РоссииВсе русские звёзды, которые после начала СВО сбежали из страны и теперь дискредитируют армию России из-за рубежа, ответят по закону, если захотят вернуться на родину.