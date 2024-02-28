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Царьград

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Глава СК Бастрыкин раскрыл, что ждёт русских артистов, покинувших Россию

Глава СК Бастрыкин раскрыл, что ждёт русских артистов, покинувших Россию

Бастрыкин заявил, что звёзды ответят по закону за дискредитацию армии РоссииВсе русские звёзды, которые после начала СВО сбежали из страны и теперь дискредитируют армию России из-за рубежа, ответят по закону, если захотят вернуться на родину.

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