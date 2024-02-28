Глава СК Бастрыкин раскрыл, что ждёт русских артистов, покинувших Россию

Бастрыкин заявил, что звёзды ответят по закону за дискредитацию армии РоссииВсе русские звёзды, которые после начала СВО сбежали из страны и теперь дискредитируют армию России из-за рубежа, ответят по закону, если захотят вернуться на родину.
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