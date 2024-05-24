Специалисты рассказали, зачем использовать виртуальные номера для регистрации

В нашем современном мире онлайн-регистрация является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы регистрируемся в социальных сетях, мессенджерах, платформах для онлайн-шопинга, банковских приложениях и многих других сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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