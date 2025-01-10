Мелони заверила Зеленского в дальнейшей всесторонней поддержке от Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Она пообещала ему поддержать страну и обеспечить лучшие условия для достижения мира, сообщила пресс-служба итальянского правительства.
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