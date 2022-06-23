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Мизинцев рассказал, какой объем гумпомощи удалось собрать для Украины

Мизинцев рассказал, какой объем гумпомощи удалось собрать для Украины

Порядка 40 тысяч тонн гуманитарной помощи подготовила Россия для Донбасса и освобожденных районов Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает 24 июня Минобороны.

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