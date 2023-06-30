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Михаил Чаплыга: Орбан требует свою долю — как странам достаются проценты за выданные кредиты

Михаил Чаплыга: Орбан требует свою долю — как странам достаются проценты за выданные кредиты

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Кто там пруфы требовал? «Ясно одно: мы, венгры не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро.

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