На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Кто там пруфы требовал? «Ясно одно: мы, венгры не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро.