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Избыток соли может привести к ожирению печени даже у людей с нормальным весом

Избыток соли может привести к ожирению печени даже у людей с нормальным весом

Исследователи из Национального университета Сингапура  https://www.duke-nus.edu.sg/newshub/media-releases/lean-mash первую модель метаболически ассоциированного стеатогепатита у худых мышей.

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