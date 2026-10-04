Избыток соли может привести к ожирению печени даже у людей с нормальным весом

Исследователи из Национального университета Сингапура https://www.duke-nus.edu.sg/newshub/media-releases/lean-mash первую модель метаболически ассоциированного стеатогепатита у худых мышей.
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