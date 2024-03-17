Для каких знаков зодиака неделя с 18 по 24 марта 2024 года будет особенно напряженной Людмила АрхангельскаяНаступающая неделя с 18 по 24 марта 2024 года обещает стать вызовом для некоторых представителей зодиакального круга, что описывается астрологами как период испытаний.
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