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Для каких знаков зодиака неделя с 18 по 24 марта 2024 года будет особенно напряженной

Для каких знаков зодиака неделя с 18 по 24 марта 2024 года будет особенно напряженной

Для каких знаков зодиака неделя с 18 по 24 марта 2024 года будет особенно напряженной Людмила АрхангельскаяНаступающая неделя с 18 по 24 марта 2024 года обещает стать вызовом для некоторых представителей зодиакального круга, что описывается астрологами как период испытаний.

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