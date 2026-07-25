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Переход российских вузов на новую модель завершат к 2030 году

Переход российских вузов на новую модель завершат к 2030 году

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что переход российских вузов на новую модель высшего образования планируется завершить в течение ближайших трех лет, а окончательный срок реформы установлен на 2030 год.

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