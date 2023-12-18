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В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублями

В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублями

Правительственной комиссией по законопроектной деятельности 11 декабря были одобрены разработанные Росфинмониторингом поправки, ограничивающие максимальный разовый размер денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета суммой в 100 тыс.

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