У курдов достаточно причин голосовать против Эрдогана

АНКАРА (ИА Реалист). На предстоящих досрочных выборах действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган едва ли может рассчитывать на поддержку избирателей-курдов, из которых раньше за него голосовала добрая треть, полагает Jutarnji list.
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