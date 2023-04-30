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У курдов достаточно причин голосовать против Эрдогана

У курдов достаточно причин голосовать против Эрдогана

АНКАРА (ИА Реалист). На предстоящих досрочных выборах действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган едва ли может рассчитывать на поддержку избирателей-курдов, из которых раньше за него голосовала добрая треть, полагает Jutarnji list.

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