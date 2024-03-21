“Хорошие новости” сделали ролик о новом комплексе 9 гимназии Сочи Кто там учится, отпишитесь в комментариях, каково учится в самой крутой школе курорта? ℹ️ Любимый Сочи .
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“Хорошие новости” сделали ролик о новом комплексе 9 гимназии Сочи Кто там учится, отпишитесь в комментариях, каково учится в самой крутой школе курорта? ℹ️ Любимый Сочи .