Стало известно, как будет выглядеть павильон Забайкальского края на ВЭФ-2024

Статуя высотой 9,5 метров будет установлена на входе в павильон Забайкальского края на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 9 сентября во Владивостоке, об этом говорится на портале VISIT ZABAIKAL.
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