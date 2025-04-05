Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области

Взятый в плен украинский военнослужащий Александр Горб рассказал в интервью ТАСС, что его командир с позывным "Тринадцатый" совершал преступления против мирного населения и против пленных российских солдат.
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