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Шагали «строем» по пустыне: хуситы показали разгром сил саудовской коалиции

Шагали «строем» по пустыне: хуситы показали разгром сил саудовской коалиции

На «Военном обозрение» авторы и читатели нередко обсуждают то, как всё больше армий мира выносят уроки из современных вооружённых конфликтов, в первую очередь из конфликта Украины и России.

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