Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днем работника культуры

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников культуры с профессиональным праздником и отметил неоценимый вклад в развитие духовного и творческого потенциала региона.
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