РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Германия сама должна провести деокупацию, вывести со своей территории войска сша, которые находятся там с 1945 года!Щедрость заканчив...
  • Светлана Зуева
    А может надо рамштайн пощекотать?Щедрость заканчив...
  • Чак
    Не надо таким давать пожизненное, Прость к стенке.Установлена еще о...

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ на курском направлении

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ на курском направлении

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Армия киевского режима ежедневно несет большие потери, направляя свои подразделения на курское направление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Вопрос в том, почему ВКС России не уничтодает эти украинские резервы еще на территории Украины? И почему враг может подтягивать новые силы, а российские войска не проводят ротации и не пополняет воюющие части свежими силами, бросая все резервы на Донбасс.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх