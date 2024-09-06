Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ на курском направлении

Константин Самарин

Вопрос в том, почему ВКС России не уничтодает эти украинские резервы еще на территории Украины? И почему враг может подтягивать новые силы, а российские войска не проводят ротации и не пополняет воюющие части свежими силами, бросая все резервы на Донбасс.