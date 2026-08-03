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Юрист Русяев: при срыве доставки плату за второй выезд берут с виновной стороны

Юрист Русяев: при срыве доставки плату за второй выезд берут с виновной стороны

Плата за повторную доставку заказа зависит от того, по чьей вине сорвалось вручение. Если покупатель указал неверный адрес, отключил телефон или уехал в согласованный интервал — магазин вправе взять плату за второй выезд.

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