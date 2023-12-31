Две женщины погибли в лобовом столкновении иномарок под Новосибирском

ГУ МВД России по Новосибирской области Две женщины, в том числе 82-летня пенсионерка, погибли, еще три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области утром 31 декабря, сообщил и.
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