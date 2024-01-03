Страна и люди
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Страна и люди

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Юные пограничники из Армении пожелали бойцам ВС РФ помнить, что их ждут дома

Юные пограничники из Армении пожелали бойцам ВС РФ помнить, что их ждут дома

Дети из отряда юных друзей пограничников при пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения записали видеообращение для российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и поздравили их с Новым годом.

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