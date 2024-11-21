Lenovo предупреждает о потенциальном подорожании мобильного графического процессора RTX 5050

Ходят слухи, что Nvidia намерена стимулировать продажи мобильной RTX 4050 в тандеме с грядущей RTX 5050, что намекает на потенциальное повышение цен на бюджетные мобильные GPU Blackwell, как сообщает менеджер по продукции Lenovo на Weibo (через WCCFTech).
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