Lenovo предупреждает о потенциальном подорожании мобильного графического процессора RTX 5050

Ходят слухи, что Nvidia намерена стимулировать продажи мобильной RTX 4050 в тандеме с грядущей RTX 5050, что намекает на потенциальное повышение цен на бюджетные мобильные GPU Blackwell, как сообщает менеджер по продукции Lenovo на Weibo (через WCCFTech).