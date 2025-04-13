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  • Евгений Дудко
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Овечкин обгоняет Гретцки: 895 забитых шайб в НХЛ и позиция с Путиным

Овечкин обгоняет Гретцки: 895 забитых шайб в НХЛ и позиция с Путиным

Александр Овечкин, сохранивший фото с Владимиром Путиным на своей странице в Instagram, превзошёл Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в НХЛ.

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