Пленный поляк признал, что его приезд на Украину был большой ошибкой

Пленённый в районе Крынок поляк призвал своих соотечественников не связываться с Украиной.Наемник из Польши по имени Давид Воевоский, который будучи раненым попал в плен на Херсонском участке фронта, признал, что его приезд на Украину был ошибкой.
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