The Guardian: Влияние Трампа в конгрессе может оставить Киев без денег

В соответствии с данными, опубликованными британской газетой The Guardian, идеологическое влияние Дональда Трампа стало причиной того, что многие республиканцы в палате представителей оказались не согласны с оказанием помощи Украине.
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