Армения демонстративно отказалась от участия в военном параде в Минске

Вместо формального союзника по ОДКБ на военном параде в Минске маршировали солдаты из Азербайджана.Минск направлял официальный запрос в Армению с предложением принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 3-го июля.