Миф о коллективном Западе окончательно разрушен. Выяснилось, что хотят от России и Украины разные центры силы из числа недружественных стран.
Миф о коллективном Западе разрушен: Что хотят от России и Украины разные центры силы - полный расклад
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Я не думаю, что это "нормальное старение" и стареющая Европа нам не указ. У меня другое мнение: это стареет и умирает западный материализм вместе с капитализмом, который явно не прижился у нас в России. Материализм принёс чуждые России ценности "свободы, демократии и прав человека", индивидуализм, примат личной выгоды, презрение к морали ради выгоды, потерю смысла жизни (вырождение мужчин), женский феминизм (вырождение женщин), чайлдфри (вырождение семьи, прости-Господи), деформацию науки, повальный обман в бизнесе, разрушение производственных отношений, падение производительных сил и моральное разложение всех государственных структур. От материализма надо отходить в сторону единой морали и т.д. - это другая огромная тема - нормализовать моральную атмосферу в обществе и в государстве, всенародно утвердить единые моральные принципы и им следовать.
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4 час.
Игорь Кузнецов
В этом Вы правы. Многодетность для тех, кто живёт гораздо ниже прожиточного минимума по сравнению с теми, кто живёт выше его.
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47 мин.
Игорь Кузнецов
Это интересно - "западный материализм", ещё и "умирает". Отдельно нужно рассмотреть -"От материализма надо отходить в сторону единой морали".
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44 мин.
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