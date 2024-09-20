Миф о коллективном Западе разрушен: Что хотят от России и Украины разные центры силы - полный расклад

Валерий Евстафьев

Я не думаю, что это "нормальное старение" и стареющая Европа нам не указ. У меня другое мнение: это стареет и умирает западный материализм вместе с капитализмом, который явно не прижился у нас в России. Материализм принёс чуждые России ценности "свободы, демократии и прав человека", индивидуализм, примат личной выгоды, презрение к морали ради выгоды, потерю смысла жизни (вырождение мужчин), женский феминизм (вырождение женщин), чайлдфри (вырождение семьи, прости-Господи), деформацию науки, повальный обман в бизнесе, разрушение производственных отношений, падение производительных сил и моральное разложение всех государственных структур. От материализма надо отходить в сторону единой морали и т.д. - это другая огромная тема - нормализовать моральную атмосферу в обществе и в государстве, всенародно утвердить единые моральные принципы и им следовать.