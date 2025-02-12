Психолог Миллер порекомендовала не дарить коллегам валентинки на 14 февраля

Данный жест могут неправильно понять Дарить коллегам на работе валентинки 14 февраля – не лучшая идея, так как это может быть понято неверно, считает практикующий психолог Александра Миллер, передает «МК Петербург», ссылаясь на «Инфо24».
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