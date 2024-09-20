Реакция Европарламента на разрушительные наводнения в Европе

Европейский парламент принял в четверг, 19 сентября, в Страсбурге резолюцию, в которой выражает обеспокоенность ростом интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений в Европейском союзе и в мире, в том числе масштабных наводнений, волн жары и лесных пожаров, и недовольство недавним сокращением бюджета Механизма гражданской защиты ЕС.
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