Реакция Европарламента на разрушительные наводнения в Европе

Европейский парламент принял в четверг, 19 сентября, в Страсбурге резолюцию, в которой выражает обеспокоенность ростом интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений в Европейском союзе и в мире, в том числе масштабных наводнений, волн жары и лесных пожаров, и недовольство недавним сокращением бюджета Механизма гражданской защиты ЕС.