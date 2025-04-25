Экипаж Т-80БВМ уничтожил станцию Starlink на краматорско-дружковском направлении

ТАСС/Александр Полегенько Минобороны РФ разместило видео боевой работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск "Юг" в ходе спецоперации (СВО) при выполнении задач по уничтожению огневых и укрепленных точек и бронетехники боевиков ВСУ.
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