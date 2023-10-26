Элиты США уговаривают Байдена нанести удар по Ирану

В сложной ситуации оказался и без того теряющий популярность американский лидер Джо Байден. Развязанная им санкционная война спровоцировала в США экономический кризис и обрушила рейтинги Демократической партии.
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