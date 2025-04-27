"РГ": Россия может импортозаместить почти все, в том числе бананы

РФ может импортозаместить практически все, в том числе бананы, заявил в интервью "Российской газете" (РГ) директор российского отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии