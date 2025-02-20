Disney показала новые кадры из киноадаптации “Лило и Стич” Кинокомпания Disney по...

Disney показала новые кадры из киноадаптации “Лило и Стич”Кинокомпания Disney показала новые кадры киноадаптации мультфильма “Лило и Стич”, в котором зрителям покажут историю одинокой девочки Лило и инопланетного существа Стича на фоне живописных Гавайских островов, где их ждет мир невероятных приключений, настоящей дружбы… источник.
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