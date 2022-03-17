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Oxitec испытала генный драйв против гусениц

Oxitec испытала генный драйв против гусениц

Гусеница кукурузной листовой совки Spodoptera frugiperda Wikimedia Commons Британская компания Oxitec испытала технологию генного драйва для борьбы с кукурузными листовыми совками (Spodoptera frugiperda) — опасного вредителя сельского хозяйства.

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