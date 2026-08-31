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ТАСС

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В московском метро установили четырнадцатилетнего зацепера

В московском метро установили четырнадцатилетнего зацепера

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ученик восьмого класса, который встал на подножку вагона в момент отправления поезда на станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии, установлен полицейскими.

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