Ремонт трамвайных путей на Советской в Туле может быть продлен

Ремонт трамвайных путей на улице Советской в Туле может быть продлен. Об этом рассказали рабочие, выполняющие ремонтные работы, в беседе с tula.
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