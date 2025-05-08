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Европа "атаковала" самолёты Фицо и Вучича по пути на Парад Победы. Пинчук объяснил роль "карликов"

Европа "атаковала" самолёты Фицо и Вучича по пути на Парад Победы. Пинчук объяснил роль "карликов"

Егор Кучер На наших глазах развернулась совершенно немыслимая в контексте мировой победы над фашизмом 80 лет назад ситуация: сразу три страны Евросоюза закрыли своё воздушное пространство для лидеров Словакии и Сербии – Роберта Фицо и Александра Вучича, чтобы помешать их прибытию на Парад Победы в Москве.

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Комментарии
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Надежда
евроопа она и есть................
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9 час.
Андрей Павлов
&quot;Собственно, заказ этих спонсоров они и отрабатывают...&quot; Все правильно, &quot;кто девушку ужинает, тот ее и танцует&quot;. А вот Сразия, которую мы &quot;ужинаем&quot;, танцует под чужую музыку. И доколе?
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8 час.
НП
Наталья Павлова
Фашистская Европа расчехлилась... Не могут простить нам той Победы. Мечтают о реванше или о дармовой еде из солдатской кухни?
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6 час.
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