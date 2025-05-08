Европа "атаковала" самолёты Фицо и Вучича по пути на Парад Победы. Пинчук объяснил роль "карликов"

Егор Кучер На наших глазах развернулась совершенно немыслимая в контексте мировой победы над фашизмом 80 лет назад ситуация: сразу три страны Евросоюза закрыли своё воздушное пространство для лидеров Словакии и Сербии – Роберта Фицо и Александра Вучича, чтобы помешать их прибытию на Парад Победы в Москве.