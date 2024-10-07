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«Уральские авиалинии» полетят из Сочи в Баку

«Уральские авиалинии» полетят из Сочи в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы из Сочи в Баку.     С 28 октября авиаперевозчик «Уральские авиалинии» начнет летать по маршруту Сочи – Баку 2 раза в неделю по расписанию: Сочи – Баку по понедельникам с вылетом в 14:00 и четвергам с вылетом в 15:00, время в пути 1 час 55 минут.

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