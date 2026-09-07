Российский экспорт водки набирает обороты: рост на 9% в первом полугодии

Российские производители укрепили позиции на внешних рынках: за первые семь месяцев 2026 года за рубеж отгружено свыше 4,5 млн литров водки — на сумму более 34 млн долларов.
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