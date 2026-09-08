На Западе союзники настойчиво призывают прекратить огонь на Украине, поскольку видят очевидное поражение, потерю позиций ВСУ на поле боя.
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