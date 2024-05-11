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MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, оба лидера упали в последней попытке, Марк Маркес – 13-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Франции MotoGP. Вторым стал действующий чемпион Франческо Баньяя из «Дукати», третьим – представитель «Априлии» Маверик Виньялес.

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