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Закон, порядок, государство

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Путешествие в старинный город Лишуи: старинные улицы и самобытные промыслы местных жителей

Путешествие в старинный город Лишуи: старинные улицы и самобытные промыслы местных жителей

Уссурийский фотограф Игорь Егоров побывал в китайском городе Лишуи, где прошел V международный симпозиум.

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