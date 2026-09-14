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SPLETNIK

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Сын Хайди Клум получил на 21-летие от отчима Билла Каулитца Ferrari за 200 тысяч долларов

Сын Хайди Клум получил на 21-летие от отчима Билла Каулитца Ferrari за 200 тысяч долларов

21-летний сын Хайди Клум, Генри, получил от отчима Тома Каулитца в подарок на день рождения Ferrari F430 за 200 тысяч долларов.

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