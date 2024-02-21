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Умер автор заставки телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Самсонов

Умер автор заставки телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Самсонов

Владимир Самсонов ушёл из жизни в возрасте 87 летШеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков сообщил в телеграм-канале "Мульти-Шмульти", что на 88-м году жизни скончался режиссёр мультипликационных фильмов Владимир Самсонов.

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