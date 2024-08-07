Торонто (WTA). 2-й круг. Пегула сыграет с Плишковой

Сетка турнира здесь. Canadian Open Торонто, Канада 6 – 12 августа 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Второй круг Дарья Касаткина (Россия) Аманда Анисимова (США) Дата проведения 8 августа, 03.
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