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Суперкомпьютерное моделирование объяснило природу загадочных «маленьких красных точек»

Суперкомпьютерное моделирование объяснило природу загадочных «маленьких красных точек»

Астрофизики из Института Макса Планка (Германия) попытались ответить на давний вопрос: как всего через 600 миллионов лет после рождения Вселенной в ней образовались черные дыры размером в миллионы и миллиарды Солнц? Стандартное падение газа под действием гравитации не позволяет объектам расти столь быстро.

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