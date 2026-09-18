Суперкомпьютерное моделирование объяснило природу загадочных «маленьких красных точек»

Астрофизики из Института Макса Планка (Германия) попытались ответить на давний вопрос: как всего через 600 миллионов лет после рождения Вселенной в ней образовались черные дыры размером в миллионы и миллиарды Солнц? Стандартное падение газа под действием гравитации не позволяет объектам расти столь быстро.